Сборная Польши выиграла золото в смешанной эстафете 4х400 м на ОИ-2020 в Токио
Поделиться
Сборная Польши по лёгкой атлетике победила в смешанной эстафете 4х400 м с результатом 3.09,87 на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
Второе место досталось команде Доминиканской Республики, бронза — у спортсменов из США.
В шаге от пьедестала финишировали спортсмены из Нидерландов. Бельгия, Великобритания, Ямайка и Ирландия завершили эстафету на местах с пятого по восьмое соответственно.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
Самые главные события Олимпиады — в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.
Комментарии
- 31 июля 2021
-
16:27
-
16:22
-
16:15
-
16:08
-
16:04
-
15:58
-
15:53
-
15:50
-
15:44
-
15:37
-
15:29
-
15:29
-
15:26
-
15:17
-
15:15
-
15:07
-
14:58
-
14:55
-
14:41
-
14:40
-
14:28
-
14:20
-
14:11
-
14:01
-
13:47
-
13:42
-
13:39
-
13:26
-
13:17
-
13:16
-
13:15
-
13:06
-
13:01
-
13:01
-
12:42
Партнерский контент