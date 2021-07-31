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Сборная Польши выиграла золото в смешанной эстафете 4х400 м на ОИ-2020 в Токио

Сборная Польши выиграла золото в смешанной эстафете 4х400 м на ОИ-2020 в Токио
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Сборная Польши по лёгкой атлетике победила в смешанной эстафете 4х400 м с результатом 3.09,87 на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Второе место досталось команде Доминиканской Республики, бронза — у спортсменов из США.

В шаге от пьедестала финишировали спортсмены из Нидерландов. Бельгия, Великобритания, Ямайка и Ирландия завершили эстафету на местах с пятого по восьмое соответственно.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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Олимпиада 2020. Лёгкая атлетика
Микст. Эстафета 4x400 м. Финал
31 июля 2021, суббота. 15:35 МСК
Окончено
1
Польша
3:09.87
2
Доминиканская Республика
3:10.21
3
США
3:10.22
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