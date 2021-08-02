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Россияне Мелантьев и Чеботарь не вышли в полуфинал Олимпиады в каноэ-двойках

Россияне Мелантьев и Чеботарь не вышли в полуфинал Олимпиады в каноэ-двойках
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Российские гребцы Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь не вышли в полуфинал олимпийского турнира в каноэ-двойках на 1000 метров.

Российские спортсмены в четвертьфинале показали результат 4:09.956 и финишировали пятыми. Мелантьев и Чеботарь примут участие в финале B, который пройдёт завтра, 3 августа, и начнётся в 5:45 мск.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Лидирует сборная Китая, на втором месте — США, на третьем — Япония. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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