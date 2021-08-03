Сборная России по велотреку заняла 6-е место в первом раунде командного спринта на ОИ-2020

Российские велосипедисты Денис Дмитриев, Иван Гладышев и Павел Якушевский заняли 6-е место в первом раунде командного спринта на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Результат российской команды — 42,915.

Благодаря этому россияне проведут заезд за пятое место с Германией. В финале встретятся сборная Нидерландов и Великобритании, а за бронзу поборются австралийцы и французы.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 30 золотых, 19 серебряных и 16 бронзовых медалей. На втором месте — США (22-27-17), на третьем — Япония (18-6-10). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.