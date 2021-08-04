Россияне Аношкин и Спесивцев вышли в четвертьфинал ОИ-2020 в гребле на байдарках-двойках

Российские спортсмены Роман Аношкин и Максим Спесивцев вышли в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио в гребле на байдарках-двойках на 1000 метров.

Россияне в своём заплыве показали результат 3:20.610, попав в следующую стадию соревнований.

Ранее стало известно, что две россиянки Кира Степанова и Светлана Черниговская вышли в четвертьфинал Олимпиады-2020 в гребле на байдарках на 500 метров.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-21-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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