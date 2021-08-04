Россиянка Андреева вышла в полуфинал Олимпиады в гребле на каноэ на 200 метров

Российская спортсменка Ирина Андреева вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио в гребле на каноэ на 200 метров.

В четвертьфинале Андреева с результатом 46.637 заняла второе место, опередив Дилнозу Рахматову из Узбекистана на 0,008 секунды. Первые две спортсменки вышли в полуфинал, остальные покидают соревнования.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-21-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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