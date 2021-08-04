Россиянин Шкуренёв занимает 6-е место после трёх дисциплин в десятиборье на ОИ-2020

Российский спортсмен Илья Шкуренёв располагается на шестой строчке после трёх дисциплин в десятиборье на Олимпийских играх в Токио.

Шкуренёв поднялся с 7-й на 6-ю строчку после того, как толкнул ядро на 14,95 метра (9-й результат), побив свой личный рекорд. Теперь у него 1833 очка.

Лидером соревнований является канадец Дамиан Уорнер, его результат в третьем сегменте, толкании ядра — 14,8 метра (теперь у него 2966 очков). На вторую строчку поднялся канадец Пирс Лепаж, толкнувший ядро на 15,31 метра (2773 очка). Он опередил австралийца Эшли Молони, который толкнул ядро на 14,59 метра (2741 очко).

Следующий этап в программе десятиборцев — прыжки в высоту.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-21-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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