Российская велогонщица Дарья Шмелёва не вышла в финал в кейрине на Олимпиаде-2020

Российская велогонщица Дарья Шмелёва не смогла выйти в финал в кейрине на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). В полуфинальном заезде российская спортсменка показала четвёртый результат, для выхода в финал необходимо было попасть в тройку лучших.
Утешительный финал за 7-12 места с участием Шмелёвой состоится позднее сегодня, 5 августа.
Ранее Дарья Шмелёва завоевала бронзовую медаль в командном спринте на Олимпиаде в Токио.
Лидером медального зачёта является Китай. У них 33 золотые медали, 24 серебряные и 16 бронзовых. На второе место поднялась сборная США с 27 золотыми наградами, 34 серебряными и 24 бронзовыми. Замыкает тройку лидеров сборная Японии. Результат японцев — 21 золотая медаль, 7 серебряных и 13 бронзовых. Сборная России занимает пятую строчку. У россиян 15 золотых, 21 серебряная и 19 бронзовых медалей.
- 5 августа 2021
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