В Госдуме назвали почётной победу российских волейболистов над Бразилией в полуфинале ОИ
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Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказался о выходе мужской сборной России по волейболу в финал Олимпиады-2020. Россияне победили сборную Бразилии со счётом 3:1.
«Борьба с бразильцами, американцами и итальянцами — это уже своего рода традиция в волейболе. Сложно сказать, кто сильнее: нет явного лидера, как и нет явного аутсайдера.
В Бразилии волейбол — вид спорта с серьёзными традициями и результатами. Переиграть бразильцев в полуфинале Олимпиады — это важно и почётно. Ждём от наших ребят только победы в финале», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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