Сборная России поднялась на пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр в Токио

Сборная России поднялась на пятое место в медальном зачёте летних Олимпийских игр в Токио (Япония). Борец Заурбек Сидаков, выступающий в весовой категории до 74 кг, выиграл золото, которое стало для России 17-м на Олимпиаде-2020.



В активе сборной России также 23 серебряные и 22 бронзовые награды. На шестую строчку опустилась Австралия (17-6-20). Четвёртой идёт Великобритания (18-18-19).

В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 34 золотые, 24 серебряные и 17 бронзовых медалей. На втором месте — США (30-35-29), на третьем — Япония (22-10-15). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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