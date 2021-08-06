Сборная России поднялась на пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр в Токио

Сборная России поднялась на пятое место в медальном зачёте летних Олимпийских игр в Токио (Япония). Борец Заурбек Сидаков, выступающий в весовой категории до 74 кг, выиграл золото, которое стало для России 17-м на Олимпиаде-2020.
В активе сборной России также 23 серебряные и 22 бронзовые награды. На шестую строчку опустилась Австралия (17-6-20). Четвёртой идёт Великобритания (18-18-19).
В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 34 золотые, 24 серебряные и 17 бронзовых медалей. На втором месте — США (30-35-29), на третьем — Япония (22-10-15). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.
- 6 августа 2021
-
15:18
-
15:16
-
15:13
-
14:49
-
14:45
-
14:41
-
14:38
-
14:33
-
14:30
-
14:26
-
14:17
-
14:03
-
14:00
-
13:56
-
13:25
-
13:12
-
13:00
-
12:57
-
12:54
-
12:53
-
12:51
-
12:40
-
12:39
-
12:34
-
12:28
-
12:22
-
12:12
-
12:10
-
12:04
-
12:04
-
12:00
-
11:54
-
11:53
-
11:44
-
11:14