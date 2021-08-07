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Судьи повысили оценку Арины Авериной за упражнение с булавой на Олимпиаде-2021 после протеста

Судьи повысили оценку Арины Авериной за упражнение с булавой на Олимпиаде после протеста
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Судьи удовлетворили запрос российских тренеров на пересмотр оценки гимнастки Арины Авериной за упражнение с булавой в финале личного многоборья на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).

Изначально за выступление Арина получила 27,400 баллов. Однако тренерский штаб сборной России не устроил балл за сложность программы. Судьи рассмотрели протест и повысили оценку россиянки до 27,800 баллов.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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