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Дмитрий Губерниев отреагировал на завоевание Диной Авериной серебра Олимпиады в Токио

Дмитрий Губерниев отреагировал на завоевание Диной Авериной серебра Олимпиады в Токио
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от итогов соревнований по художественной гимнастике в многоборье на Олимпиаде в Токио (Япония). Золото сенсационно выиграла Линой Ашрам из Израиля. Россиянка Дина Аверина завоевала серебро, её сестра Арина стала четвёртой.

«Дина Аверина будет сильнее! Если хватит сил до Парижа! Ведь три года всего осталось! И Алина Кабаева в статусе абсолютного фаворита роняла обруч в Сиднее! А потом были золотые Афины! Дина Аверина обязательно возьмёт свою Олимпиаду! И Арина будет рядом! Было бы здоровье! А желание, я уверен, есть!», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

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