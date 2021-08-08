Церемония закрытия Олимпийских игр — 2020: эфир на «России 1» начнётся в 14:00

8 августа в Токио пройдёт церемония закрытия Олимпийских игр. Закрытие состоится на Национальном олимпийском стадионе Токио. Церемония пройдёт без зрителей.



Церемонию покажет телеканал «Россия 1». Начало трансляции — в 14:00 по московскому времени.

Борец Абдулрашид Садулаев будет нести знамя ОКР на церемонии закрытия.

Абдулрашид Садулаев — двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), четырёхкратный чемпион мира (2014, 2015, 2018, 2019).

Сборная России заняла 5-е место в итоговом медальном зачёте. У команды ОКР 20 золотых медалей, 28 серебряных и 23 бронзовых.

Первое место в медальном зачёте заняла сборная США. Американские атлеты завоевали 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовых медали.

На втором месте расположилась команда Китая. Китайские спортсмены увезут из Японии 38 золотых, 32 серебряные и 18 бронзовых наград.