Церемония закрытия Олимпийских игр — 2020: эфир на «России 1» начнётся в 14:00

8 августа в Токио пройдёт церемония закрытия Олимпийских игр. Закрытие состоится на Национальном олимпийском стадионе Токио. Церемония пройдёт без зрителей.
Церемонию покажет телеканал «Россия 1». Начало трансляции — в 14:00 по московскому времени.
Борец Абдулрашид Садулаев будет нести знамя ОКР на церемонии закрытия.
Абдулрашид Садулаев — двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), четырёхкратный чемпион мира (2014, 2015, 2018, 2019).
Сборная России заняла 5-е место в итоговом медальном зачёте. У команды ОКР 20 золотых медалей, 28 серебряных и 23 бронзовых.
Первое место в медальном зачёте заняла сборная США. Американские атлеты завоевали 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовых медали.
На втором месте расположилась команда Китая. Китайские спортсмены увезут из Японии 38 золотых, 32 серебряные и 18 бронзовых наград.
- 8 августа 2021
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