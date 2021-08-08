Российские спортсмены порядка 200 раз обращались к психологу на Олимпийских играх — 2020

Андрей Жолинский, главный врач российской команды на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония), рассказал, насколько был востребован психолог на Играх у спортсменов.

«Психолог был крайне востребован. Как спортсменами-одиночниками, так и в командах. В этот раз из-за совокупности факторов – жаркая погода, отсутствие зрителей, невозможность выйти из деревни – требовалось снятие психологического напряжения. Если я не ошибаюсь, порядка 200 обращений было к нашему психологу», — приводит слова Жолинского ТАСС.

Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте летних Олимпийских игр в Токио. На данный момент у России 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали.

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