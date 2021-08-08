Дали себя догнать. Российские гимнастки-художницы впервые за 25 лет проиграли Олимпиаду

Чтобы побеждать, нужно быть выше соперниц на две головы. В Токио это было не так.

Россия впервые за 21 год осталась на Олимпиаде без золота в художественной гимнастике.

Ещё пару дней назад в это было невозможно поверить. Да и до сих пор кажется, будто это странный сон. Но никто никого не разбудит и не вырвет из кошмара. Судьи не смилостивились над россиянками в группе даже после издевательского поражения сестёр Авериных.

«Россию убирают по всем статьям»

За нашу команду по художественной гимнастике было по-настоящему страшно. В квалификации россиянок сильно придержали. Болгаркам поставили колоссальные баллы даже с ошибками, благодаря чему они получили фору почти в три балла. К счастью, эти результаты в финале не учитывались. Но это не сильно утешало. После вопиющего судейства в личном многоборье, где сестёр Авериных издевательски засудили, было очевидно, что в художественной гимнастике наметились изменения. Всем уже надоели российские победы.

О возможной несправедливости предупреждала и Ирина Винер-Усманова.

«Завтрашний финал в командном многоборье тоже вызывает большие сомнения. Болгарская команда с ошибкой получила серьёзные баллы и опередила Россию. Думаю, что и там есть такой вариант, чтобы была Болгария первая. Получается, это диверсия — Россию убирают по всем статьям», — говорила Ирина Александровна накануне.

Россиянок снова придержали?

Финал начался с упражнений с мячом. И снова со странного судейства. Команда Болгарии выступила сильно, но заметно хуже, чем в квалификации. И по эмоциям, и по технике девушки не дожали. Были ошибки во вращениях — сегодня они получились не синхронно. Но на оценках это не отразилось. Болгарки получили больше, чем в квалификации — 47.550.

Россию тепло поддерживали трибуны. Перед тем, как девушки вышли на помост, им громко зааплодировали и прокричали слова поддержки. Несмотря на колоссальное давление, выступление выдалось прекрасным. Россиянки выдали идеальный прогон «Половецких плясок». Девушки показали потрясающую акробатику и невероятный темп. В программе не было ни одного пустого места, движение было непрерывным. За своё выступление россиянки получили больше, чем в квалификации — 46.200. Но на 1.320 балла меньше, чем болгарки.

Спортсменки были безумно расстроены результатом. «Уже непонятно, почему такой отрыв в оценках», – комментировала олимпийская чемпионка Ульяна Донскова. Российская сторона подала протест, но его отклонили. Казалось, исход финала предрешён.

Россиянки снова без золота

Продолжились выступления гимнасток упражнениями с обручами и булавами. Здесь болгарки были изумительны. Вчерашних ошибок девушки уже не допустили. Программа под «Спартак» Арама Хачатуряна выдалась великолепной. Девушки выступили технично, и уверенно. Но в этот раз, на удивление, баллы болгаркам поставили скромные — 44.550. Это совсем немногим больше, чем в квалификации, где девушки выступили с грубейшей ошибкой!

Судейские решения второй день подряд оставались необъяснимыми.

На упражнения с обручами и булавами россиянки выходили с заметным волнением. Девушкам было сложно улыбаться в такой ситуации. Но в программе под увертюру к опере «Руслан и Людмила» они выложились практически на 100%. Россиянки до последнего боролись за победу и не собирались сдаваться. Они показали невероятно сложное, красивое и эмоциональной представление, но, увы, не обошлись без серьёзной ошибки. Судей наше выступление не убедило – 44.500 балла. Россиянки снова вторые. После объявления результатов девушки горько расплакались.

Впервые с 2000 года Россия осталась без золотых медалей Олимпиады в художественной гимнастике. В это до сих пор сложно поверить. Видимо, чтобы выигрывать, нашим девушкам нужно быть на две головы выше, чтобы у судей не было ни единого шанса придраться к выступлению, не вызвав при этом колоссальный скандал. Печально признавать, но в Токио они этого не показали. Россиянки дали соперницам себя догнать. Если, например, в синхронном плавании россиянки – это иной уровень по сравнению с конкурентками. То в гимнастике то ли конкурентки серьёзно прибавили, то ли наши девушки на Олимпиаде не показали всего, на что способны.

Тем не менее, Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко — настоящие героини. Выдать такие прекрасные выступления после скандала с сёстрами Авериными — дорогого стоит. Хочется верить, что это поражение только закалит их!