Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте Олимпиады-2020 в Токио

Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте летних Олимпийских игр в Токио (Япония). После победы британки Лоурен Прайс в соревнованиях по боксу сборная Великобритании стала недосягаемой для России по количеству золотых наград.

В активе Великобритании, занимающей четвёртую строчку, 22 золотые, 21 серебряная и 22 бронзовые награды. У России 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые. Россия ещё может завоевать золото или серебро в женском гандбольном турнире, но с пятого места в медальном зачёте команда не сместится.

Победителем медального зачёта стала сборная США (39-41-33), на втором месте — Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17). Торжественная церемония закрытия Олимпиады в Токио состоится сегодня, 8 августа.

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