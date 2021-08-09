На Олимпиаде в Токио зарегистрировали 458 случаев заражения коронавирусом

Организаторы Олимпийских игр в Токио (Япония) объявили, что они зарегистрировали 28 новых случаев заражения коронавирусом, после церемонии закрытия соревнований.
Оценивается, что 458 человек, включая сотрудников организации, журналистов, тренеров, персонал сборных и спортсменов, сдали положительные тесты во время проведения Олимпиады.
В общей сложности 42 тысячи аккредитованных лиц отправились в Японию, чтобы работать на соревнованиях.
Напомним, на Играх в Токио у единственной российской каратистки Анны Чернышёвой обнаружили коронавирус. Спортсменка была вынуждена сняться с соревнований.
На Олимпийских играх в Токио Россия завоевала 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых, расположившись на пятом месте медального зачёта.
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