На Олимпиаде в Токио зарегистрировали 458 случаев заражения коронавирусом

Организаторы Олимпийских игр в Токио (Япония) объявили, что они зарегистрировали 28 новых случаев заражения коронавирусом, после церемонии закрытия соревнований.

Оценивается, что 458 человек, включая сотрудников организации, журналистов, тренеров, персонал сборных и спортсменов, сдали положительные тесты во время проведения Олимпиады.

В общей сложности 42 тысячи аккредитованных лиц отправились в Японию, чтобы работать на соревнованиях.

Напомним, на Играх в Токио у единственной российской каратистки Анны Чернышёвой обнаружили коронавирус. Спортсменка была вынуждена сняться с соревнований.

На Олимпийских играх в Токио Россия завоевала 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых, расположившись на пятом месте медального зачёта.

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