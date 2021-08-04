В Федерации каратэ России заявили, что Чернышёва была вакцинирована от коронавируса до ОИ

В Федерации каратэ России прокомментировали новость, что у единственной российской каратистки на Олимпийских играх в Токио Анны Чернышёвой обнаружили коронавирус. Спортсменка была вынуждена сняться с соревнований.



«Очень большое огорчение. Анна Чернышёва — единственная спортсменка, которая должна была представлять отечественное каратэ на Олимпиаде. Мы очень много готовились, переживали. Мне позвонил главный тренер сборной Эльдарушев, сказал, что получили положительный тест Чернышёвой. Для меня это было как гром среди ясного неба. Все меры предосторожности были обеспечены — она была под строгим контролем. Скажу больше, Анна вакцинировалась ещё в апреле. Мы надеялись, что она подготовлена к ситуации, но, к сожалению, и привитые люди тоже заболевают. Что касается самочувствия, болезнь проходит бессимптомно. Спортсменка прекрасно себя чувствует», — сказали в федерации в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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