Сергей Лавров: у нас чистые спортсмены, но ещё нужны чистые судьи

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подвёл итоги выступления сборной России на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды и заняли пятое место в медальном зачёте Игр.
«Итоги Игр? Преобладают восторг и чувство гордости за страну, которую достойно представили эти молодые люди и их тренеры, массажисты, врачи. Все, кто обеспечивал им хорошую форму, которую они и продемонстрировали, несмотря на очевидные предвзятости. Их было не так много, но они были. Поэтому присутствует ещё и чувство горечи за олимпийское движение, в котором появляются люди, продвигающие сомнительные цели и противоречащие честному спорту. У нас чистые спортсмены, но нам ещё нужны чистые судьи. Соревнования по художественной гимнастике это подтвердили», — приводит слова Лаврова сайт «Матч ТВ».
- 9 августа 2021
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