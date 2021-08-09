Татьяна Тотьмянина: то, что сделали с Диной Авериной — за гранью. Обидно, больно! До слёз!

Олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Татьяна Тотьмянина поделилась мнением по поводу несправедливого судейства в отношении российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

«Горжусь нашей сборной, которая великолепно выступила на Олимпиаде в Токио. Наши спортсмены с уважением относятся к соперникам, судейству, организаторам, никогда не смешивают политику со спортом, чего не скажешь про других. И это уже просто издевательство.



Даже не хочется вспоминать заявления американского спортсмена, который обвинил в нечестности наших пловцов, он не заслуживает внимания, но то, что сделали с Диной Авериной — за гранью.



В конце Олимпиады, как будто по заказу, судьи решили предпринять окончательную попытку сломить нашу сборную, поставив заниженные оценки прекрасным девочкам-гимнасткам. Да, обидно. Да, больно! До слёз! Но разве это может нас ослабить? Нет! Что дальше? Зимой у нас заберут женское фигурное катание, где мы впереди планеты всей?! Чем больше мы будем возмущаться, тем больше будет давление на международные ассоциации. И тем меньше шанс, что такое повторится.



Наша сборная выступила лучше, чем когда либо! Жаль, что Олимпиада превращается в политическое шоу, где на первое место выходят далеко не спортивные показатели. Хочется верить, что это изменится. И гражданство спортсмена перестанет быть причиной, по которой ему не достаётся заслуженная награда. Ребята, вы — молодцы! Гордость!» — написала Тотьмянина в своём «инстаграме».

В описании поста Татьяна использовала следующие хештеги: «Дина — наше золото», «Оценки за гражданство», «Вас здесь быть не должно».