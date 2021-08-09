Аверина рассказала о первых словах Винер-Усмановой после скандального выступления на ОИ

Российская гимнастка Дина Аверина, завоевавшая серебряную медаль в финале индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио (Япония), поделилась мнением о своём выступлении.
«Не пересматривала своё выступление на Олимпиаде — обычно делаю это после соревнований. В связи со сложившейся скандальной ситуацией пока тяжело вспоминать, что было. Поймите, тяжело такое пересматривать. Может быть, через какое-то время я пересмотрю… В ближайшее время точно делать это не собираюсь.
Первые слова Винер-Усмановой после скандального выступления? Она сказала: «Ты — молодец! Сделала всё, как я просила. Сегодня ты настоящая красавица и королева! Пожалуйста, улыбайся и ни в коем случае не плачь.
Что касается высказывания украинской судьи, я их ещё не видела. Если она так говорит… Не могу пока ничего сказать, потому что не видела этих слов», — сказала Аверина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 9 августа 2021
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