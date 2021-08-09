Захарова — о пропаганде в США: нужно говорить об угрозе не России, а всему мировому спорту

Представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова поделилась мнением об антикитайской пропаганде, начавшейся в США.

«Международное сообщество должно понять, что в опасности на самом деле мировой спорт, потому что никакой России им не будет достаточно. Уже на очереди, я бы сказала, что они уже приступили к обработке Китая. Китай в активе готовится к зимним Олимпийским играм, уже началась крупнейшая антикитайская антиспортивная кампания в США. Она включает в себя всё — заявления законодателей, выступления, конкретные практические действия от представителей исполнительной власти до общественных деятелей, про пропагандистский мейнстрим в СМИ я вообще не говорю. Многие считают, по крайней мере, я вижу по заявлениям и статьям, что это обойдёт их страны стороной. Не обойдёт. Это нужно точно и чётко понять. Аппетиты таковы, что не обойдёт стороной. Поэтому нужно говорить об угрозе не нам, а об угрозе всему мировому спорту», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-1».