«Это была пощёчина». Ирина Винер-Усманова — о судействе в финале личного многоборья на ОИ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова подвела итоги выступления российских «художниц» на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Россия).
«Тренерский штаб чувствует себя раздавленным. Девушки чувствуют себя обескураженными несправедливостью. Дина Аверина высказалась, что не серебряная медаль на неё так негативно воздействует, а то, что это было несправедливо. Если бы была допущена какая-то ошибка или что-то такое, что не дало бы ей возможности стать олимпийской чемпионкой, — было бы другое дело, но она сделала всё действительно без ошибки. Её конкурентка допустила тяжёлую ошибку и просто после выступления плакала, уверенная в том, что уже не будет, возможно, даже серебряным призёром, но судьи решили иначе.
И, конечно, это было очень обидно, очень неприятно — и Дине Авериной, и её сестре Арине, и всем-всем-всем, кто болел, кто смотрел их по телевизору, и конечно, тренерам, и всем специалистам, которые работали вместе с командой (в том числе врачам, массажистам), и конечно, руководству нашего спорта — и Олимпийскому комитету, и Министерству спорта. Это была такая общая пощёчина, которая была дана через художественную гимнастику всем нашим болельщикам», — приводит слова Винер телеграм-канал Общественной палаты России.
- 9 августа 2021
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