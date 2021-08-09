Белорусская ассоциация гимнастики объяснила появившуюся в соцсети издёвку над Россией

После обсуждаемого комментария в адрес российских спортсменов («Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5») Белорусская ассоциация гимнастики сообщила о несанкционированном входе в свой аккаунт на «Фейсбуке».



«8 августа был осуществлён несанкционированный вход в аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики в сети «Фейсбук». Все комментарии, появившиеся в этот промежуток времени, не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики. Приносим извинения за некорректные комментарии, появившиеся в сети. В данный момент проводятся техническо-регламентные работы, призванные увеличить надёжность аккаунта Белорусской ассоциации гимнастики. Спасибо за понимание.

Белорусская ассоциация гимнастики с огромным уважением относится ко всем странам, успешно развивающим наш любимый вид спорта. Олимпийские игры в Токио собрали лучших спортсменок, которые подарили яркое соперничество и эмоции. Белорусская ассоциация гимнастики не имеет отношения к эмоциональным оценочным суждениям, связанным с результатами соревнований по художественной гимнастике. От всей души поздравляем победителей и призёров олимпийского турнира и желаем всем спортсменкам хорошо подготовиться и выступить на Олимпиаде в Париже. Особенно хочется поддержать российских гимнасток, победные традиции которых вносят огромный вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. На протяжении долгого времени нас связывают добрые отношения со Всероссийской федерацией художественной гимнастики, к которой мы относимся с большим уважением», — написали на официальной странице Белорусской ассоциации гимнастики в «Фейсбуке».