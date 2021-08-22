На трибунах спортивных площадок Паралимпиады-2020 разрешат находиться только школьникам

На Паралимпийских играх — 2020 в Токио на трибунах могут присутствовать десятки тысяч школьников, сообщает ESPN. Все остальные болельщики присутствовать на соревнованиях не смогут.

Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что она настаивает на том, чтобы разрешить школьникам посещать Паралимпийские игры, если родители и школы поддерживают их. Она утверждает, что важно, чтобы студенты видели спортсменов с ограниченными возможностями, потому что это может изменить отношение к ним в таком относительно консервативном обществе, как в Японии.

По сообщениям новостей, число школьников, участвующих в Паралимпиаде, составляет от 130 000 до 140 000 человек.

Паралимпийские игры, в которых примут участие до 4400 спортсменов со всего мира, должны начаться 24 августа. Финальный день соревнований запланирован на 5 сентября.