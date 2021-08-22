Мария Ласицкене рассказала об эмоциях после победы на ОИ-2020

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, завоевавшая золото на Олимпиаде-2020 в Токио, поделилась эмоциями от триумфального выступления в Японии.

«От победы на Олимпиаде испытала самые прекрасные, чистые и искренние эмоции. Я очень счастлива. Особенно вспоминая тот тяжёлый путь, который мне предстоял на пути к золоту, понимаю, какое это большое достижение. Я рада также за людей, которые всё это время были рядом со мной и от которых очень многое зависело», — сказала Ласицкене во время интервью на YouTube-канале ПФК ЦСКА.

Напомним, результат россиянки на Играх-2020 в Токио составил 2,04 м. Серебряным призёром соревнований стала австралийка Никола Макдермотт. Бронза досталась украинке Ярославе Могучих.