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Мария Ласицкене рассказала об эмоциях после победы на ОИ-2020

Мария Ласицкене рассказала об эмоциях после победы на ОИ-2020
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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, завоевавшая золото на Олимпиаде-2020 в Токио, поделилась эмоциями от триумфального выступления в Японии.

«От победы на Олимпиаде испытала самые прекрасные, чистые и искренние эмоции. Я очень счастлива. Особенно вспоминая тот тяжёлый путь, который мне предстоял на пути к золоту, понимаю, какое это большое достижение. Я рада также за людей, которые всё это время были рядом со мной и от которых очень многое зависело», — сказала Ласицкене во время интервью на YouTube-канале ПФК ЦСКА.

Напомним, результат россиянки на Играх-2020 в Токио составил 2,04 м. Серебряным призёром соревнований стала австралийка Никола Макдермотт. Бронза досталась украинке Ярославе Могучих.

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