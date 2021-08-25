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Российская пловчиха Шабалина установила рекорд Паралимпиад на стометровке

Российская пловчиха Шабалина установила рекорд Паралимпиад на стометровке
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На Паралимпийских играх в Токио – 2020 проходят квалификационные заплывы на дистанции 100 метров баттерфляем у женщин.

В своем заплыве россиянка Валерия Шабалина заняла первое место с новым паралимпийским рекордом. Спортсменка преодолела дистанцию за 1:05.37. Медали в данной дисциплине будут разыграны сегодня, 25 августа.

Ранее на Паралимпиаде женская команда Паралимпийского комитета России по голболу крупно обыграла сборную Канады в своём стартовом матче на Паралимпийских играх в Токио. Встреча завершилась со счетом 5:1.

У россиянок хет-триком отметилась Ирина Арестова, также по голу забили Арина Герасимова и Анастасия Чудина.
Паралимпиада завершится 5 сентября. От российской команды на Игры заявлены 242 спортсмена.

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