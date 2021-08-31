Легкоатлет Расули выступил на Паралимпиаде в Токио после эвакуации из Афганистана

Афганский легкоатлет Хоссейн Расули сегодня, 31 августа, выступил на Паралимпийских играх в Токио (Япония). Его смогли вывезти из Афганистана, где власть захватило радикальное движение «Талибан» (запрещено в России).
26-летний Расули, который прибыл в Токио три дня назад, должен был участвовать в забеге на 100 метров. Однако эти соревнования прошли раньше. Паралимпиец принял участие в прыжках в длину. Он занял последнее, 13-е место с результатом 4,46 метра.
Как сообщает ТАСС, Расули потерял часть левой руки после подрыва на мине, заложенной талибами.
Согласно решению Международного паралимпийского комитета (МПК) в целях безопасности спортсмен не общался со СМИ после своего выступления.
В четверг, 2 сентября, на Играх в Токио должна выступить афганская тхэквондистка Закия Худадади. Она станет первой женщиной из своей страны, которая примет участие в Паралимпийских играх.
Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.
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