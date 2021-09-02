Лавров: не исключаю, что США могут выкрасть российских спортсменов, представляющих угрозу

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США под предлогом допинговых нарушений могут выкрасть сильнейших российских спортсменов.

«Я не исключаю, что так же как американцы выкрадывают тех, кого они в чем-то подозревают по всему миру и просто вывозят на свою территорию незаконно, не исключаю, что подобные же методы будут применять и для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях», — цитирует Лаврова «РИА Новости».

В начале декабря 2020 года бывший президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом «акт Родченкова» о борьбе с допингом во всем мире с помощью американских судов. Закон позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Он назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова.