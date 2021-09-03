Паралимпиада-2020: медальный зачёт, все медали сборной России 3 сентября

Сегодня, 3 сентября, сборная России завоевала 10 медалей на Паралимпийских играх в Токио. Золото выиграли: Роман Жданов (плавание, 50 м на спине, класс S4), Богдан Мозговой, Андрей Калина, Александр Скалиух, Андрей Николаев (плавание, комбинированная эстафета 4х100 м, S6-S10).
Серебряными призёрами стали: Александр Работницкий (лёгкая атлетика, бег на 1500 м, Т20), Александра Могучая (лёгкая атлетика, прыжки в длину, Т46/Т47), Алексей Кузнецов (лёгкая атлетика, метание копья, F54), Леонид Крылов (гребля, байдарка-одиночка на 200 м, KL3 ), Виктория Ищиулова (плавание, 100 м баттерфляем, S8), Александра Ручкина (лёгкая атлетика, прыжки в длину, T20).
Бронзу завоевали: Роман Макаров (плавание, 100 м баттерфляем, S12), Елена Горлова (лёгкая атлетика, метание клаба, F51).
Сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте.
Медальный зачёт
1. Китай — 85 золотых, 53 серебряные, 46 бронзовых медалей.
2. Великобритания — 37-34-40.
3. США — 34-34-24.
4. Россия — 34-29-44.
5. Украина — 24-44-26.
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