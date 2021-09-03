Сборная США обошла Россию в медальном зачёте Паралимпийских игр — 2020 в Токио

Сборная России опустилась на четвёртое место в медальном зачёте Паралимпийских игр в Токио (Япония). На третью строчку поднялась команда США. В активе россиян 34 золотые, 29 серебряных и 44 бронзовые награды. У США 34 золотые, 34 серебряные и 24 бронзовые медали.

В медальном зачёте уверенно лидирует Китай (85-53-46), на втором месте располагается команда Великобритании (37-34-40).

Сборная России обновила свой рекорд по количеству медалей на летних Паралимпийских играх. Всего россияне уже завоевали 107 медалей. Ранее лучшим результатом российской сборной на летних Паралимпиадах были 102 медали, завоёванные на Играх в Лондоне: 36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых.

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