Россия заняла четвёртое место в итоговом медальном зачёте Паралимпийских игр

Сборная России заняла четвёртое место в итоговом медальном зачёте Паралимпийских игр — 2020 в Токио (Япония).



В копилке российских паралимпийцев 118 наград — 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых. Лидером в общем зачёте стала команда Китая (95-60-51), вторыми завершили соревнования спортсмены из Великобритании (41-38-44), замкнули тройку лучших американцы — (36-36-31).



Отметим, что сборная России повторила свой лучший результат по количеству золотых медалей на Паралимпийских играх. Ранее лучшим результатом российской сборной на летних Паралимпиадах были 36 золотых медалей, завоёванные на Играх в Лондоне — 2012.



Напомним, в заключительный игровой день единственную медаль в актив сборной России принесла легкоатлетка Елена Паутова, завоевавшая серебро в марафоне.

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