Западу назло? Почему Россия должна провести Олимпиаду-2036

Если очередные Олимпийские игры пройдут в нашей стране, то они станут лучшими в истории. По-другому мы просто не умеем.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с победителями и призёрами Олимпиады-2020 сделал громкое заявление. Чиновник сообщил, что Россия готовит заявку на проведение летней Олимпиады 2036 года. Несмотря на все политические санкции со стороны Запада и спортивные санкции со стороны МОК, можно не сомневаться, что если Россия проведёт очередную Олимпиаду, то она станет лучшей в истории. По-другому мы просто не умеем.

Новость по теме Россия готовит заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года

Почему заявка России — это серьёзно

Понятно, что заявками стран на право проведения Олимпийских игр занимается не Министерство иностранных дел. Но если Лавров на официальном мероприятии во всеуслышание об этом сказал, значит, в правительстве страны действительно рассматривают вариант с Олимпиадой-2036. И рассматривают всерьёз.

Да, у России есть проблемы как на политическом, так и на спортивном поле. Санкции к нашему спорту будут действовать ещё как минимум пару лет, но выбирать хозяина Олимпиады-2036 будут через семь-восемь лет. Время у нас есть, чтобы очистить репутацию. Если не считать шальной допинг у провалившегося триатлониста Полянского в Токио-2020, к российским спортсменам у ВАДА и МОК нет вопросов.

Тем более что на Полянского уже накинулись чиновники с гневной критикой. Все понимают, что у России в плане допинга нет права на ошибку. Мы показываем нетерпимость к использованию запрещённых препаратов, и в МОК это видят.

Санкт-Петербург или Казань?

Сразу два крупных российских города претендуют на право проведения Олимпиады-2036. Речь идёт о Санкт-Петербурге и Казани. Оба этих замечательных места — мощнейшие кандидаты. Питер очень давно пытается влиться в олимпийское движение. Проект летних Игр там вынашивают с середины 90-х. Северная столица России претендовала на проведение Олимпиады-2004, однако в финальную часть голосования не попала.

В Питере так или иначе намекали Кремлю, что было бы неплохо помочь городу с заявкой. Но либо инициативы были слабыми, либо время было неподходящим. Учитывая, что совсем недавно страна проводила зимние Игры в Сочи и чемпионат мира по футболу, поддержать ещё и Питер было непросто.

А теперь времени на подготовку хоть отбавляй. Да и к тому времени страна изголодается по проведению больших турниров из-за санкций. В Питере есть всё, что нужно — спортивная и транспортная инфраструктура, выход к открытой воде.

В Казани тоже всё отлично. После Универсиады и чемпионата мира по футболу в столице Татарстана осталось фантастическое наследие. Тут рай для водных и командных видов спорта. Казанской спортивной инфраструктуре позавидует практически любой город мира. К слову, согласно новым правилам МОК, проведение Олимпиады можно распределить на несколько городов, так что теоретически можно даже поделить виды спорта между городами.

Западу назло?

Конечно, сейчас на Западе поднимется шум из-за возможной заявки России на проведение Олимпиады. Там будут вспоминать допинговую систему в спорте, политическую составляющую, ущемление прав меньшинств и так далее — тут набор причин стандартный и заезженный.

Другое дело, что на том же Западе прекрасно знают, что Россия в состоянии проводить лучшие международные соревнования в истории. И от осознания этого там дышат ещё тяжелее. Сложно признать, что стереотипы о России, пропагандируемые десятилетиями, оказываются неверными.

Ещё одним фактором в пользу России станут финансы. К примеру, австралийский Брисбен был выбран местом проведения Олимпиады-2032 на безальтернативной основе. Других кандидатов просто не было. Причина банальна — деньги. Никто не хочет давать обещаний, которые может и не сдержать. А вдруг случится какой-нибудь финансовый кризис? Или очередная пандемия? Пример бедолаг-организаторов Олимпиады в Токио ещё долго будет перед глазами.

В России всегда готовы найти деньги на Олимпиаду или чемпионат мира. Можно по-разному к этому относиться, но это так. Для наших властей это вопрос престижа страны. Поэтому может так случиться, что России и не надо будет сильно стараться, чтобы заполучить себе Игры-2036.

В МОК хорошо знают, что если Россия за что-то берётся, то делает это красиво.