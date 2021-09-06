В ПКР назвали самые эмоциональные моменты Паралимпиады-2020 для России

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков ответил на вопрос, какой момент Паралимпиады-2020 в Токио стал для него самым эмоциональным.

«Таких моментов было немало: первая в истории медаль наших мужчин в командном фехтовании, саблистов, шли укол в укол, но добились победы. Волейбольный финал нашей мужской команды с иранцами, имеющими в составе такого высокорослого спортсмена, который просто клал мячи, куда нужно.

Мы встречались с этой командой, у нас вообще хорошие отношения с их национальным паралимпийским комитетом. Они приезжали к нам на сбор в Алексин — сильнейшая команда мира. Но ведь в третьем сете наши ребята дали бой, проявили самые лучшие мужские качества, профессионализм, волю, характер – и это было знаково.

А эстафета в плавании ПОДА? Это по-настоящему впечатлило. Мы старались быть на всех видах спорта, старались везде успеть. Это, правда, не очень удавалось, но мы болели за каждого спортсмена», — цитирует Рожкова ТАСС.