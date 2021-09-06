В Минспорта назвали проблемные для России виды спорта по итогам Олимпиады-2020 в Токио
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Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов рассказал, какие виды спорта являются для России проблемными по итогам летних Олимпийских игр в Токио (Япония), которые проходили с 23 июля по 8 августа.
«Проблемные моменты – велосипедный спорт, гребной спорт, неприятный сюрприз – гребля на байдарках и каноэ. Каждый вид будет рассмотрен на экспертных советах, по каждому наметим стратегию подготовки к Парижу-2024», — приводит слова Морозова «Р-Спорт».
В велосипедном спорте олимпийская сборная России завоевала в Токио две бронзы на треке, в академической гребле – два серебра, в гребле на байдарках и каноэ впервые осталась без олимпийских медалей.
Следующие летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции Париже в 2024 году.
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