В Минспорта назвали проблемные для России виды спорта по итогам Олимпиады-2020 в Токио

Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов рассказал, какие виды спорта являются для России проблемными по итогам летних Олимпийских игр в Токио (Япония), которые проходили с 23 июля по 8 августа.

«Проблемные моменты – велосипедный спорт, гребной спорт, неприятный сюрприз – гребля на байдарках и каноэ. Каждый вид будет рассмотрен на экспертных советах, по каждому наметим стратегию подготовки к Парижу-2024», — приводит слова Морозова «Р-Спорт».

В велосипедном спорте олимпийская сборная России завоевала в Токио две бронзы на треке, в академической гребле – два серебра, в гребле на байдарках и каноэ впервые осталась без олимпийских медалей.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции Париже в 2024 году.