Министр спорта дал оценку выступлению сборной России на Олимпиаде-2020 в Токио
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал выступление российских олимпийцев на Олимпиаде-2020 в Токио. Россия заняла пятое место в неофициальном медальном зачёте, спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.
«Общая оценка признана успешной. Были сложные условия подготовки, это бесценный опыт. В ближайшее время состоятся заседания экспертного совета по всем видам. Надеемся, что полученный опыт будет использован для успешной подготовки к Парижу-2024», — цитирует Матыцина «Р-Спорт».
Победу в неофициальном медальном зачёте одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые медали. Места со второго по четвёртое заняли Китай, Япония и Великобритания.
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