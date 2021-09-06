Министр спорта дал оценку выступлению сборной России на Олимпиаде-2020 в Токио

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал выступление российских олимпийцев на Олимпиаде-2020 в Токио. Россия заняла пятое место в неофициальном медальном зачёте, спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

«Общая оценка признана успешной. Были сложные условия подготовки, это бесценный опыт. В ближайшее время состоятся заседания экспертного совета по всем видам. Надеемся, что полученный опыт будет использован для успешной подготовки к Парижу-2024», — цитирует Матыцина «Р-Спорт».

Победу в неофициальном медальном зачёте одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые медали. Места со второго по четвёртое заняли Китай, Япония и Великобритания.