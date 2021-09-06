Российский чемпион Паралимпиады прокомментировал отказ украинца от совместного фото

Двукратный чемпион Паралимпийских игр в Токио, россиянин Дмитрий Сафронов прокомментировал отказ украинца от совместного фото на Паралимпийских играх в Токио (Япония).

«Было ли обидно? Да нет. Вообще нет. Как может быть обидно, когда ты на верхней ступени пьедестала почёта?!» — приводит слова Сафронова «Матч ТВ».

Напомним, украинский легкоатлет Игорь Цветов, ставший вторым в забеге на 100 метров, отказался от традиционной совместной фотографии с российскими бегунами на пьедестале почёта. Золото завоевал Сафронов, третьим стал Артём Калашян.

В копилке российских паралимпийцев 118 наград Паралимпиады в Токио: 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых. Россияне заняли четвёртое место в неофициальном медальном зачёте. Первое место заняла национальная команда Китая.