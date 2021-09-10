В Кремле ответили на вопрос, почему Россия 20 лет не может побить рекорд по золоту ОИ
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, ответил на вопрос, почему российские олимпийцы 20 лет не могут побить рекорд по количеству золотых медалей Олимпийских игр.
«Причина в том, что раньше была страна с одним населением, с одной территорией, с одним потенциалом. Потом страна осталась с населением гораздо меньшим, и от развала этой страны мы все потеряли — и в спорте, и в ВВП, и во всем остальном. Но, несмотря на это, Россия очень быстро начала наращивать свой потенциал», — приводит слова Пескова ТАСС.
На летних Олимпиадах Россия выступает как отдельная команда с 1996 года. Лучший результат был показан на ОИ-2000 в Сиднее: 32 золотые медали. На ОИ-2020 в Токио россияне завоевали 20 золотых медалей.
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