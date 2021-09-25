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Шесть российских городов готовы принять Олимпиаду-2036

Шесть российских городов готовы принять Олимпиаду-2036
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Шесть городов России высказались о готовности принять летние Олимпийские игры в 2036 году. Об этом сообщает информационное агентство URA.ru.

Потенциально на проведение крупного турнира претендуют Сочи, Уфа, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Владивосток, Пермь. Отмечается, что власти Ростовской области и Владивостока уже занимаются предметной подготовкой заявок.

Ранее депутаты Госдумы России заявили, что Олимпийские игры могли бы принять Казань, Новосибирск, Санкт-Петербург или Москва.

Напомним, этим летом Олимпиада-2020 прошла в Токио (Японии). Следующие игры состоятся в 2024 году в Париже (Франция). Лос-Анджелес (США) примет Олимпиаду в 2028 году, а в 2032 году летние Игры пройдут в Брисбене (Австралия).

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