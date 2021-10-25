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Чемпион ОИ-2020 Евгений Рылов показал, как переделал подаренную государством BMW X5. Фото

Чемпион ОИ-2020 Евгений Рылов показал, как переделал подаренную государством BMW X5. Фото
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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов опубликовал новые фото и видео в своём «инстаграме». Спортсмен показал, как он переделал автомобиль BMW X5, который государство подарило ему за золотые медали, завоёванные им на летних Олимпийских играх в Токио (Япония).

По просьбе Рылова машину перекрасили в чёрный цвет, изначально она была белой.

«Забрал чёрную пантеру домой. Спасибо за скорость и мастерство, обязательно обращусь ещё. Как вам красотка?» — подписал пост Рылов.

Посмотреть фото и видео можно в «инстаграме» Евгения Рылова.

Помимо двух золотых медалей Игр в Токио на счету Рылова серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем. Также у него есть бронза Олимпиады-2016 года в Рио-де-Жанейро, завоёванная на дистанции 200 м на спине.

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