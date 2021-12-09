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Президент ОКР назвал стоимость одной золотой олимпийской медали для России

Президент ОКР назвал стоимость одной золотой олимпийской медали для России
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подсчитал, во что обходится государству завоевание одного олимпийского золота.

«Данная (олимпийская. — Прим. «Чемпионата») программа в этот раз имела удлинённую продолжительность — не четыре года, а пять лет — в связи с переносом Олимпийских игр. 1,4 млрд рублей было потрачено на подготовку наших спортсменов, реализацию всех мероприятий, которые были заложены в эту программу.

Таким образом, учитывая, что наши спортсмены завоевали 71 медаль на Олимпийских играх, легко посчитать, что стоимость одной медали равняется 20 млн рублей, а стоимость золотой медали — 70 млн рублей», — приводит слова Позднякова ТАСС.

На Олимпиаде-2020 в Токио российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

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