Президент оргкомитета Европейских игр: решение о недопуске россиян было лёгким

Марчин Новак, президент организационного комитета Европейских игр, которые пройдут в Кракове (Польша) с 21 июня по 2 июля 2023 года и станут квалификационными для отбора на Олимпиаду в Париже (Франция), рассказал, что решение о недопуске спортсменов из России и Беларуси на соревнования далось организаторам легко.
«Мы, поляки, как нация проявили большую солидарность с Украиной. Решение о недопуске россиян и белорусов на Европейские игры было для нас лёгким, нам не пришлось слишком долго размышлять над этим. Мы решили, что эти две команды не имеют права соревноваться с другими спортсменами на равных», — приводит слова Новака Inside The Games.
Министр спорта Польши Камиль Бортничук добавил: «Позиция Международного олимпийского комитета по этому вопросу довольно туманна. У них нет чёткого определения того, какие условия должны соблюдать российские и белорусские спортсмены. Мы ждём, когда у МОК будут чёткие условия, но вместе с украинским правительством уже готовим специальную базу всех атлетов из России и Беларуси и их отношения к происходящему на Украине».
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