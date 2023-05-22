«Чем не сыр в мышеловке?» Россияне отказались подписывать унизительную декларацию

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) прислушалась к рекомендациям МОК и пригласила российских и белорусских спортсменов к участию в Гран-при на Кубе в нейтральном статусе. Но выдвинула ряд условий, которые для сборной России оказались неприемлемыми. Из-за этого наша команда, скорее всего, лишилась шансов выступить на Олимпиаде в Париже.

Для допуска к соревнованиям спортсмены и весь вспомогательный персонал с российскими и белорусскими паспортами должны были пройти индивидуальную проверку. То есть заполнить декларацию с подтверждением, что они не имеют в настоящее время никаких связей со структурами, оказывающими поддержку в проведении СВО. Россияне также смогли бы выступать только в форме серого цвета без символики.

Международная федерация подчеркнула, что это решение представляет собой наилучший баланс между сохранением неизменной позиции в отношении солидарности с Украиной и необходимостью сохранения возможности для всех индивидуальных нейтральных атлетов заниматься спортом независимо от их национальности.

IWF дала тяжелоатлетам России и Беларуси крайне ограниченное время на ознакомление с декларацией, потребовав отправить уже подписанные документы. Белорусы всё подписали и в начале июня отправят в Гавану 13 спортсменов. Россияне отказались от подписания документа.

«Ни один российский тяжелоатлет до сих пор не подписал унизительную декларацию с дискриминационными критериями допуска на соревнования IWF. Спустя почти два месяца после «рекомендаций» МОК исполком IWF принял решение допустить россиян и белорусов до турниров в нейтральном статусе, но установив только для нас новые, особенные, несправедливые критерии «приемлемости» и назвав их справедливыми», — пояснил президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов.

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Он также отметил, что «принуждение к выражению политических взглядов путём подписания или отказа от подписания неких деклараций является нарушением принципа равноправия и запрета на дискриминацию по политическим мотивам. Чем не сыр в мышеловке?»

Максим Агапитов, президент ФТАР Фото: РИА Новости

Для того чтобы наши спортсмены могли претендовать на участие в Олимпийских играх в Париже, им необходимо выступить как минимум в трёх квалификационных соревнованиях. В этот список входят чемпионат мира 2022 года, чемпионат Европы 2023 года, два этапа Гран-при, чемпионат Европы 2024 года.

Как известно, россияне уже пропустили чемпионат мира — 2022 и чемпионат Европы — 2023. А значит, отказ от участия в турнире в Гаване, который пройдёт с 8 по 18 июня, может стать решающим. Российские тяжелоатлеты пропустят уже третий из пяти квалификационных турниров.