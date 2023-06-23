Президент МОК Томас Бах призвал всех быть активными в Международный Олимпийский день
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Сегодня, 23 июня, в мире отмечается Международный Олимпийский день. В честь праздника на Youtube-канале Международного олимпийского комитета (МОК) было опубликовано видео, в котором глава организации Томас Бах призвал всех быть активными и больше двигаться — хотя бы сегодня.
Данное видео доступно на Youtube-канале IOC Media. Права на него принадлежат МОК.
Решение о выборе 23 июня Международным Олимпийским днём было принято в 1948 году: так МОК решил увековечить память о дате, когда Пьер де Кубертен в 1894 году выступил в Париже (Франция) перед международным атлетическим конгрессом с предложением о возрождении олимпийского движения. Тогда же было принято решение о проведении первой Олимпиады современности, которая прошла в Греции в 1896 году.
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