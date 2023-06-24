Объявлен маршрут эстафеты огня ОИ-2024

Организаторы Олимпийских игр 2024 года в Париже объявили подробности маршрута эстафеты олимпийского огня, сообщает NBC. В её ходе факелоносцы побывают на наиболее известных исторических местах Франции.

Огонь ОИ-2024 будет зажжён в Олимпии 16 апреля, после чего проведёт в Греции девять дней. Затем его доставят в порт Марселя по Средиземному морю на борту трёхмачтового корабля «Белем». Судно, которое по заявлению организаторов, напоминает о гомеровской эпохе, прибудет к берегам Франции в сопровождении целой армады лодок.

Французская часть эстафеты продлится 68 дней с 8 мая по 26 июля, включая часть с 8 по 17 июня в заморских территориях: Французской Гвиане, Реюньоне, Таити, Гваделупе и Мартинике.

Во Франции олимпийский огонь посетит более 400 городов на 64 территориях. Эстафета пройдёт через территории пляжей «Дня Д», Мон-Сен-Мишеля, Версальского дворца, Канны, территорию проведения Ролан Гаррос и множество известных виноградников и музеев.

10 000 индивидуальных факелоносцев пробегут около 200 метров каждый, плюс 3 000 факелоносцев примут участие в командных эстафетах.

Церемония открытия ОИ-2024 пройдёт 26 июля.