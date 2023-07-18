Глава оргкомитета ОИ-2024 назвал сроки решения МОК по допуску России и Беларуси

Президент организационного комитета Олимпийских игр 2024 года в Париже Тони Эстанге заявил, что Международный олимпийский комитет примет решение по поводу возможного допуска российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях не ранее сентября.

«Приглашения выдают национальные федерации, и мы разрешаем им допускать российских и белорусских спортсменов. Второй шаг для спортсменов, которые потенциально готовы к Играм, — будут ли они одобрены Международным олимпийским комитетом или Международным паралимпийским комитетом. Мы будем приветствовать тех спортсменов, чью квалификацию одобрили МОК и МПК.

Как я понял из слов МОК, решение будет вынесено не ранее сентября. Мы узнаем больше об этом к концу лета. Мы не несём ответственности за решение. Многие критикуют наши действия, но, если бы можно было вернуть время назад, я бы действовал так же», — приводит слова Эстанге Inside the Games.