Европарламент призвал МОК не допускать российских спортсменов к Олимпийским играм
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Комитет Европарламента по иностранным делам призвал Международный олимпийский комитет (МОК) не допускать российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм, которые пройдут в Париже (Франция) в 2024 году.
В пресс-релизе, опубликованном на сайте организации сегодня, 18 июля, сказано: «Депутаты Европарламента призывают МОК, другие международные спортивные федерации не допускать спортсменов из Беларуси и Российской Федерации к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже или любых других международных спортивных мероприятиях».
Напомним, в феврале 2023 года Европарламент уже обращался с аналогичным запросом в МОК. На данный момент известно, что вопрос допуска россиян и белорусов на Олимпиаду решится не ранее конца сентября текущего года.
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