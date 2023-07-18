Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Европарламент призвал МОК не допускать российских спортсменов к Олимпийским играм

Европарламент призвал МОК не допускать российских спортсменов к Олимпийским играм
Аудио-версия:
Комментарии

Комитет Европарламента по иностранным делам призвал Международный олимпийский комитет (МОК) не допускать российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм, которые пройдут в Париже (Франция) в 2024 году.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте организации сегодня, 18 июля, сказано: «Депутаты Европарламента призывают МОК, другие международные спортивные федерации не допускать спортсменов из Беларуси и Российской Федерации к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже или любых других международных спортивных мероприятиях».

Напомним, в феврале 2023 года Европарламент уже обращался с аналогичным запросом в МОК. На данный момент известно, что вопрос допуска россиян и белорусов на Олимпиаду решится не ранее конца сентября текущего года.

Материалы по теме
Глава МОК злится от бессилия. Назвал Россию «бессовестной» и пригрозил расколом Олимпиад
Глава МОК злится от бессилия. Назвал Россию «бессовестной» и пригрозил расколом Олимпиад
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023