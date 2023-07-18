Европарламент призвал МОК не допускать российских спортсменов к Олимпийским играм

Комитет Европарламента по иностранным делам призвал Международный олимпийский комитет (МОК) не допускать российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм, которые пройдут в Париже (Франция) в 2024 году.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте организации сегодня, 18 июля, сказано: «Депутаты Европарламента призывают МОК, другие международные спортивные федерации не допускать спортсменов из Беларуси и Российской Федерации к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже или любых других международных спортивных мероприятиях».

Напомним, в феврале 2023 года Европарламент уже обращался с аналогичным запросом в МОК. На данный момент известно, что вопрос допуска россиян и белорусов на Олимпиаду решится не ранее конца сентября текущего года.