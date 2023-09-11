Губерниев: надо сохранить спорт в стране, Песков — молодец, Вяльбе — неистовствует
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Российский телеведущий, журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова об участии российских спортсменов на Олимпиаде-2024.
Ранее Песков заявил о необходимости участия спортсменов в Олимпийских играх в Париже в качестве индивидуальных атлетов для поддержания уровня атлетов.
«И молодец Дмитрий Песков, поддержал спортсменов, Елена Вяльбе неистовствует – как же так», – написал Губерниев в своём телеграм-канале «Реальный Губер».
«Елена Валерьевна Вяльбе — ждём гневный спич в адрес пресс-секретаря президента РФ…
Хорошо, что есть в стране люди, которым дорого просвещение», – добавил он.
Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
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