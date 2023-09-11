Губерниев: надо сохранить спорт в стране, Песков — молодец, Вяльбе — неистовствует

Российский телеведущий, журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова об участии российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

Ранее Песков заявил о необходимости участия спортсменов в Олимпийских играх в Париже в качестве индивидуальных атлетов для поддержания уровня атлетов.

«‎И молодец Дмитрий Песков, поддержал спортсменов, Елена Вяльбе неистовствует – как же так»,‎ – написал Губерниев в своём телеграм-канале «‎Реальный Губер».

«‎Елена Валерьевна Вяльбе — ждём гневный спич в адрес пресс-секретаря президента РФ…

Хорошо, что есть в стране люди, которым дорого просвещение»‎, – добавил он.‎

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.