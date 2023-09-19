Поздняков — о санкциях МОК к спортсменам ЦСКА: эти действия ущербны и ошибочны

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выступил на открытии выставки, посвящённой 100-летию Центрального спортивного клуба армии. В ходе выступления Поздняков отметил роль клуба армии в развитии отечественного спорта и высказался в сторону санкций Международного олимпийского комитета в адрес спортсменов.
«ЦСКА сыграл ключевую роль в начале 90-х, когда не позволил развалиться спортивной составляющей, сборным командам, вёл централизованную подготовку. Сегодня он находится в авангарде российского спорта, видимо, именно с этим связаны несправедливые и незаконные санкции в отношении спортсменов ЦСКА, которые ввёл МОК. Налицо недобросовестная конкуренция, но мы не будем просто так смотреть на это, а доказывать, в том числе коллегам из Лозанны, ущербность и ошибочность таких действий. Уверен, что спортсмены ЦСКА в ближайшей перспективе выйдут на олимпийские дорожки, бассейны и будут, как и прежде, отстаивать честь российского флага», — цитирует Позднякова ТАСС.
Напомним, в феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям. С конца марта 2023 года МОК рекомендует допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям в качестве нейтральных атлетов, при условии отсутствия поддержки спецоперации на Украине и связи с вооружёнными силами или органами национальной безопасности.
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