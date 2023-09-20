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Нейтральные спортсмены не получат призовые в России за выступление на Олимпийских играх

Нейтральные спортсмены не получат призовые в России за выступление на Олимпийских играх
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Первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров сообщил, что спортсмены, которые будут участвовать в Олимпийских играх в нейтральном статусе, не получат призовые в России за выступление.

«Они едут как никто от никого, спортсмены должны отказаться от всего. Если кто-то получает лицензию, мы должны снять его со ставки Центра спортивной подготовки, все эти расходы берёт Международный олимпийский комитет. Если кто-то выиграет медаль любого достоинства — соответствующий вопрос поднимется», — приводит слова Кадырова ТАСС.

Напомним, в марте текущего года Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил рекомендации, при соблюдении которых российские спортсмены смогут вернуться на международные соревнования в нейтральном статусе.

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