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Организаторы ОИ-2024 пообещали решить проблему с качеством воды в Сене

Организаторы ОИ-2024 пообещали решить проблему с качеством воды в Сене
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Глава оргкомитета «Париж-2024» Тони Эстанге на сессии МОК в Мумбаи (Индия) сообщил о том, что проблема с качеством воды в Сене будет решена и соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде состоятся в парижской реке.

«Качество воды в Сене исследуется ежедневно. Должен сказать, что за последнее время оно значительно улучшилось. После Игр и благодаря Играм река Сена станет пригодна для плавания. К старту Игр будет завершена запущенная четыре года назад программа, направленная на это. Пока ещё не всё готово, но власти заверили нас, что в следующем году соревнования состоятся, спортсмены будут выступать в безопасной среде», — цитирует Эстанге ТАСС.

Внимание к проблеме с водой в Сене было приковано после отмены минувшим летом в Париже соревнований по плаванию на открытой воде и паратриатлону из-за высокого уровня загрязнения.

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